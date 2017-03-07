​В Югре определили подрядчиков, которые проведут капитальный ремонт в 450 домах

В Югре завершены аукционы по проведению капитального ремонта почти в 450 многоквартирных домах, входящих в программу капремонта на 2017 год. В Сургуте, Когалыме, Нягани и Белоярском районе аукционы на строительно-монтажные работы по капремонту проведены полностью.

«Еще более чем в 100 домах конкурсы на проведение работ не состоялись или проводятся в настоящее время. Ни одного аукциона еще не состоялось по многоквартирным домам Кондинского района. Также мало определилось подрядчиков в домах Березовского района и Нефтеюганска», - отметили в Югорском фонде капитального ремонта многоквартирных домов.

В этом году в аукционах могли принимать участие лишь те подрядные организации, которые вошли в реестр квалифицированных подрядчиков. Комиссия в составе сотрудников ДепЖКК и энергетики Югры, Югорского фонда капремонта и представителей общественности проверяла их на соответствие всем требованиям законодательства, прежде чем внести в реестр: на наличие в штате опытных сотрудников, на отсутствие неисполненных договорных обязательств и т.д.