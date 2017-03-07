​В зоне возможного подтопления на территории Югры могут оказаться 44 населенных пункта

В Югре началась активная подготовка к паводку. В зоне возможного подтопления могут оказаться 44 населенных пункта в Ханты-Мансийском, Белоярском, Березовском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Октябрьском, Сургутском районах, Лангепасе, Мегионе, Сургуте и Нижневартовске. Пострадать во время половодья могут семь социально-значимых объектов, 2178 жилых домов, в которых проживают более 5000 человек.

Однако, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по округу, это — наиболее неблагоприятный прогноз, а условия прохождения паводка будут зависеть от многих факторов. В частности, от погодных условий, толщины льда на Оби и Иртыше, запасов снежного покрова и интенсивности снеготаяния не только на территории региона, но и выше по течению - в Томской, Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае, наличия осадков на момент вскрытия рек. «Более точный прогноз будет готов в третьей декаде марта», - подчеркнули специалисты.

По предварительным прогнозам, вскрытие рек ожидается в сроки, близкие к среднемноголетним, в конце апреля – начале мая, пик весенне-летнего половодья на реках – в конце мая – середине июня.

Для эвакуации населения при угрозе затопления паводковыми водами в муниципалитетах создано 45 пунктов временного размещения вместимостью более семи тысяч человек. Также создана группировка сил и средств, готовая к реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с половодьем.