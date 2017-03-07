​Безработные россияне получили возможность выходить на пенсию досрочно

Безработные граждане РФ предпенсионного возраста смогут уходить на пенсию раньше срока, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России, ссылаясь на законодательство. Главное условие —отсутствие возможности трудоустройства.

Таким образом, некоторые россияне получили возможность сократить пенсионный возраст на два года — женщины могут выйти на пенсию в 53 года, мужчины — в 58. Однако «пенсия по старости на общих основаниях безработным гражданам раньше общеустановленного пенсионного возраста на два года может быть назначена только по предложению органов службы занятости (женщинам в 53 года, мужчинам в 58 лет)», — отмечают представители ПФР, а размер досрочной пенсии определяется по тем же нормам, что и страховая пенсия по старости гражданам, достигшим общеустановленного срока пенсионного возраста.

«Чтобы оформить пенсию досрочно, неработающему гражданину необходимо наличие следующих документов: предложение органа службы занятости о направлении безработного гражданина досрочно на пенсию по старости, включая пенсию на льготных условиях; заявление о назначении пенсии по старости; документ, удостоверяющий личность; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; документы, подтверждающие страховой стаж (стаж на соответствующих видах работ)», — рассказывают представители ПФР.

Кстати: В Сургуте зарегистрирован только один безработный, вышедший на пенсию досрочно.