​Нотариусы Югры «особенным» детям из центра «Счастье» подарили наборы для творчества и шанс на выздоровление

Уникальный сургутский частный детский сад Центр инклюзивного образования и социальной адаптации «Счастье» получил благотворительную помощь от нотариусов округа.

Сотрудники Нотариальной палаты Югры Оксана Ковальская и Дамира Добрынина на днях «особенным» детям, посещающим центр «Счастье», презентовали развивающие игры, канцелярские игры, материалы для творчества.

Как рассказала руководитель и инициатор проекта Ирина Токарева, центр «Счастье» начал работать с начала 2017 года, его посещают дети с расстройством аутистического спектра, задержкой психического и речевого развития, с синдромом Дауна и другими подобными нарушениями. Для таких детей в центре работают группы продленного дня. Кроме присмотра и ухода за «особенными» детьми сотрудники центра реализуют дополнительные образовательные программы по развитию творческих способностей, которые способствуют выздоровлению. Например, ребята в центре активно рисуют в ИЗО-студии, лепят в студии керамики, пробуют даже заниматься музыкой и играть на сцене в театральной студии. Специалисты центра уверены, что совместное времяпровождение детей в стенах «Счастья» положительно отражается на развитии и социализации детей, так как они могут комфортно и с пользой проводить время, не чувствовать себя изолированными, не испытывать недостатка в общении.

«Примите искреннюю признательность за неравнодушное отношение к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья. Ваша помощь – это существенный вклад в начале нашей работы, ощутимая поддержка для развития центра. Полученные в дар канцелярские товары и материалы для творчества помогут нам организовать интересные, яркие, запоминающиеся занятия с детьми, развить их реальные и потенциальные способности. Добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки светят тем, кто ждет помощи. Оказывая помощь, вы подарили нашим ребятам не просто материальные ценности, а дали радость и надежду. Спасибо Вам огромное!» - отметила в благодарственном письме к нотариусам директор центра Ирина Токарева.

«Нотариальная палата Югры на протяжении многих лет помогает государственным центрам, осуществляющим реабилитацию детей с ограниченными физическими возможностями. Пожалуй, впервые в округе я встретила предпринимателя, реализующего частный социальный проект по реабилитации «особенных» детей. Руководитель центра сама на свои ограниченные средства делает ремонт здания центра, содержит целый коллектив специалистов, организовала полноценную реабилитационную работу детей. Конечно же, такого рода благие дела очень нуждаются в поддержке, особенно в начале пути. Поэтому нотариусы не смогли остаться равнодушными и решили помочь центру», - отметила Президент Нотариальной палаты Югры, член Общественной палаты Югры Жанна Самойлова.