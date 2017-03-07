Окружная Госавтоинспекция предупреждает о возможном росте количества дорожно-транспортных происшествий из-за сложных погодных условий. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Югре ожидаются обильные снегопады, метели и гололедица. Участников дорожного движения просят соблюдать осторожность: избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и интервал между транспортными средствами особенно на загородных трассах и, главное, выбирать скорость движения, соответствующую конкретным дорожным условиям.
ГИБДД Югры предупреждает о возможном росте количества автоаварий из-за непогоды
Ожидаются снегопады и гололедица
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