​Федор Конюхов собирается подняться в стратосферу на аэростате

Российский путешественник-экстремал Федор Конюхов намерен установить мировой рекорд высоты для теплового аэростата — на 25 километров. Как сообщает «Интерфакс», он собирается вылететь с космодрома Восточный.

Для этого специалисты из Великобритании, Франции, Голландии, Бельгии и США специально конструируют аэростат объемом 100 тысяч кубометров. «В апреле уже полечу смотреть, как строится кабина, — рассказал он. — Я буду находиться в гондоле, в условиях разреженного воздуха, практически как космонавт. Дышать буду не в маске. Оборудование будет похоже на то, что есть на подводных лодках, углекислый газ будет преобразовываться в кислород».

Напомним, что это не единственный рекорд, запланированный Конюховым на ближайшее будущее: ранее сообщалось, что он собирается вместе с полярником Артуром Чилингаровым опуститься на самое дно Марианской впадины — и для этого также конструируется специальный батискаф. А в феврале он вместе с Иваном Меняйло побил рекорд длительности полета на аэростате: он длился 55 часов 15 минут.