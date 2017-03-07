​Полицейские установили обстоятельства смертельного ДТП в Октябрьском районе // ФОТО

Полицейские установили обстоятельства ДТП в Октябрьском районе, в котором погиб 27-летний мужчина. Авария произошла в 14.40 на первом километре автодороги «Перегребное-СМУ-4».

«Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «Лада 212140», допустил занос и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении КамАЗом под управлением 56-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля скончался на месте, его пассажирка 1994 года рождения получила телесные повреждения и была доставлена в медучреждение», - рассказали в пресс-службе ГИБДД округа.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и шестеро получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.