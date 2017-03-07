​Жители почти 180 многоквартирников в Югре переводят средства для проведения капремонта на специальные счета

Собственники квартир в почти 180 многоквартирных домах Югры открыли специальные счета для сбора средств на капитальный ремонт. Теперь они копят деньги исключительно на ремонт в своем доме.

«Жильцы, формирующие фонд капитального ремонта на специальном счете, самостоятельно выбирают способ оплаты взноса на капитальный ремонт, несут расходы на выпуск платежных документов и работу с банком, работают с должниками, ищут подрядчиков на выполнение работ, а главное – при наличии необходимой накопленной суммы, сами определяют время проведения капитального ремонта. Деньги на этом счете могут быть потрачены только на капремонт дома», - напомнили в пресс-службе Югорского фонда капремонта.

Остальные югорчане накапливают средства в «общем котле» - в Югорском фонде капитального ремонта. Сегодня таких домов абсолютное большинство. Накопленные их жильцами деньги на возвратной основе могут использоваться на ремонт другого многоквартирного дома, но в пределах муниципального образования. При этом к моменту проведения капремонта в доме, со счета которого были взяты денежные средства, деньги в обязательном порядке будут возвращены. Гарантом тут выступает правительство автономного округа. Работой с должниками и подрядчиками занимается Югорский фонд капремонта.

«Собственники жилья имеют выбор – копить фонд капремонта на открытом специальном счете и держать все в своих руках, или же сэкономить свое время и платить взносы на капремонт в «общий котел». Первый вариант подходит только активным собственникам. Так как на специальный счет взносы платить также необходимо. И если собираемость на таком счете будет менее 50 процентов, то он перейдет обратно в Югорский фонд капитального ремонта. Взносы будут оплачиваться в фонд, он же будет проводить судебную работу с должниками», - подчеркнули в фонде.