​В Березово вынесен приговор заказчикам и исполнителям убийства семьи местного бизнесмена

Суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес обвинительный приговор в отношении жителей посёлка Берёзово Дмитрия Юркива и Юрия Вокуева. Одного из них признали виновным в убийстве трех человек и разбое, второго — в разбое и незаконном хранении и ношении оружия. За пособничество в совершении этих преступлений осуждена также Светлана Бауман. В отношении организатора преступлений Леонида Баумана уголовное дело прекращено, так как он умер на стадии расследования.

В июkе 2015 года в собственном доме был убиты предприниматели Александр и Маргарита Рубановы и их молодой сын. Следователи установили, что расправится с бизнесменами решили супруги Леонид и Светлана Бауман, затаив обиду на Рубановых за то, что последние не продали им свой бизнес.

«Поскольку Леонид Бауман имел заболевание и в силу своего болезненного состояния не смог бы сам осуществить задуманное, убийство предпринимателей предложил совершить Юркиву, после чего забрать из дома все ценное имущество. В середине июля 2015 года супруги Бауманы и Вокуев, согласившись на предложение Юркива принять участие в разбойном нападении на семью предпринимателей, приехали к дому потерпевших, где Юркив застрелил хозяев дома и их молодого сына. После убийства они похитили более 1,5 млн. рублей и скрылись с места преступления», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

В соответствии с позицией государственного обвинителя суд признал злоумышленников виновными в совершении указанных преступлений и назначил исполнителю убийств Юркиву пожизненное лишение свободы, отбывать которое он будет в колонии особого режима, Бауман – 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и Вокуеву – 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.