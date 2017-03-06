​В Югре снова начала расти заболеваемость гриппом и ОРВИ: эпидпорог превышен на 23 процента

В Югре на прошлой неделе снова зарегистрирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ: на 35 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Эпидпорог превышен 23,5 процента. За семь дней за медицинской помощью обратились 14269 человек, «Грипп» диагностирован 62 обратившимся, 180 югорчан госпитализированы.

«Для сравнения в аналогичный период минувшего года было зарегистрировано 10410 обращений в медицинские учреждения с признаками респираторных инфекций. Показатель заболеваемости был ниже эпидемического порог на 42,72 процента», - отметили в пресс-службе окружного управления Роспортребнадзора.

Наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется в Нефтюганском районе, Урае, в Березовском, в Октябрьском районах, Нижневартовске и Сургуте. Для разобщения детей была закрыта одна школа в Октябрьском районе, два детсада в Сургутском и Ханты-Мансийском районах.

«Учитывая, что циркуляция вирусов гриппа и ОРВИ сохраняется, рекомендуется продолжать соблюдение мер личной профилактики, а в случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе — начинать приём противовирусных препаратов с профилактической целью», - подчеркнули специалисты.