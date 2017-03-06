​Срок перечисления материнского капитала в России уменьшился до 10 дней

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, сокращающее срок перечисления материнского капитала с месяца до десяти дней, документ опубликован на сайте кабмина.

«Срок перечисления средств материнского капитала сокращен с 1 месяца до 10 рабочих дней с даты принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении такими средствами», — говорится в нем.

Напомним, что ранее стало известно о предложении Минтруда продлить программу материнского капитала до 2023 года. Кроме того, Совет Федерации в марте рассмотрит идею распространить программу на первого ребенка: напомним, сейчас она касается семей, в которых родился второй. Сертификат на капитал «стоит» 453 тысячи рублей.