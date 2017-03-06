​Международный суд ООН рассматривает иск Украины к России

Международный суд ООН в Гааге, сегодня начал рассматривать иск, поданный Украиной к России: трансляция заседания ведется на сайте суда.

Отметим, что Украина обвинила РФ в финансировании терроризма и даже в расовой дискриминации: по ее мнению, Россия причастна к обстрелам гражданского населения в Мариуполе, Харькове и Краматорске. Кроме того, Киев требует прекратить поддержку самопровозглашенных народных республик на юго-востоке страны: ДНР и ЛНР, по мнению Украины, «вовлечены в акты терроризма».

Украинский представитель будет предъявлять претензии в суде сегодня и 8 марта. Российские представители будут парировать завтра и 9 марта.