​Снова синие киты? В Новом Уренгое обнаружено тело 12-летней девочки

Тело 12-летней девочки, упавшей с высоты, обнаружено сегодня в Новом Уренгое: об этом сообщает пресс-служба городского следственного отдела.

По факту трагедии организована доследственная проверка: «Следователями проведен тщательный осмотр места происшествия, а также квартиры, где девочка проживала с родителями. Устанавливаются причины и мотивы произошедшего. В том числе будет проверено участие девочки в «группах смерти», распространяемых в социальных сетях», — заявили в пресс-службе следственного отдела.