​РЖД инвестирует в развитие железной дороги Тюменского региона 2,3 млрд рублей

Объем инвестиций в развитие Тюменского региона Свердловской железной дороги в 2017 будет увеличен более чем в 3,5 раза по сравнению с 2016 годом и составит 2,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Более 1,3 млрд рублей будут направлены на реконструкцию железнодорожного пути. В текущем году на участках Богданович – Пышминская, Богадинская – Ялуторовск, Озеро Андреевское – Винзили, Сетово – Сузгун, Омутинская – Ламенская пройдут работы по модернизации пути с усилением инженерных сооружений.

В рамках инфраструктурного проекта по развитию пропускной способности участка Тобольск – Сургут – Коротчаево продолжится масштабная реконструкция станции Тобольск. Инвестиции компании составят более 488 млн рублей. На развитие и обновление локомотивного комплекса будет направлено 250 млн рублей. Планируется техническое перевооружение локомотивного депо Войновка, строительство дома отдыха локомотивных бригад на станции Тобольск. На внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте выделят 72 млн рублей.