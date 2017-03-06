​В Советском троих подростков подозревают в угоне автомобиля

В Советском трое подростков задержаны по подозрению в угоне автомобиля. О преступлении в дежурную часть сообщил 35-летний владелец ВАЗа.

«Автомобиль был остановлен на перекрёстке улиц Чапаева и Добролюбова в городе Советский. Полицейскими задержаны трое предполагаемых подозреваемых. Ими оказались несовершеннолетние жители города Советский 17-ти и 16-ти лет. Двое из них состоят на учёте в отделении по делам несовершеннолетних районного отдела полиции», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Фото пресс-службы УМВД Югры

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Советскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.