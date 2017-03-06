​«Известия»: В аппарате Госдумы зреют серьезные изменения

Реформа аппарата Госдумы готовится на Охотном ряду, сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к руководству нижней палаты российского парламента. Собеседник издания рассказал, что реформа начинается уже сегодня, 6 марта. она затронет аналитическое, экономическое управления и управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. Так, первое управление станет экспертно-аналитическим, второе — финансово-экономическим. Оно передаст часть функций по прогнозированию, экспертизе и анализу третьему управлению — экспертно-аналитическому. Оно станет новым в структуре аппарата. Руководство обоих реформируемых управлений может смениться, отмечает газета.

Также планируется разделить должности руководителя управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ и замруководителя аппарата: этими вопросами в данное время ведает Ольга Ситникова. Сохранит ли она свой пост, пока неизвестно.

Содержание нижней палаты российского парламента в 2017 году обойдется бюджету в десять миллиардов рублей: цифры, напомним, стали известны в конце января. Почти половина из этой суммы приходится на содержание депутатов и их помощников.