​Советский актер Александр Кузнецов ушел из жизни

Накануне в Москве умер советский актер Александр Кузнецов, передает ТАСС со ссылкой на актрису Татьяну Лютаеву. Она сообщила, что прощание с 81-летним артистом состоится в Первой градской больнице 7 марта.

О причинах смерти пока ничего не говорится.

Отметим, что Александр Кузнецов более всего известен по фильмам «Баллада о солдате» и «Адъютант его превосходительства». Помимо кино и театра, он занимался преподаванием — работал во ВГИКе, а также был киносценаристом и писателем.