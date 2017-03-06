​Опрос: 52 процента россиян доверяют народной медицине

52 процента россиян народной медицине. Скептически к ней относятся 41 процент опрошенных «Левада-Центром». Их доля выросла на десять процентов за семь лет. Данные опроса, проведенного 17-20 февраля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах РФ, публикует «Интерфакс».

Две трети россиян (67%) в той или иной степени доверяют обычным врачам, менее трети (28%) - не доверяют. Эти показатели не изменились с 2010 года. Восточной медицине россияне скорее не доверяют (52%), чем доверяют (30%), хотя с 2010 года сторонников этого направления стало больше (14%). Доверие гомеопатам держится примерно на одном уровне с 2010 года и сейчас составляет 16 процентов. Не доверяют им 64 процента россиян. Каждый пятый (20%) затруднился ответить. Экстрасенсам доверяет каждый десятый респондент, однако большинство, 81 процент, все же не выказывает им доверия.