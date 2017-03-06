​Потанин, Вексельберг, Мордашов и еще несколько россиян вошли в сотню богатейших людей планеты

В сотню богатейших людей планеты по версии Bloomberg попали несколько россиян: глава и совладелец ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, основной владелец и глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг и основатель USM Holdings Алишер Усманов, глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман, основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко. Они же стабильно появляются в топах самых богатых людей России.

Как передает polit.ru, российские предприниматели находятся не на лидирующих позициях: на первых местах — основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием 85,6 млрд долларов, американский предприниматель Уоррен Баффет с 78,9 млрд долларов и глава Amazon Джефф Безос с 73,5 млрд долларов.