​За выходные на дорогах Югры в ДТП пострадали 14 человек // ФОТО

С 3 по 5 марта на дорогах Югры произошло десять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 14 получили травмы, сообщает пресс-службе ГИБДД округа. Авария с пострадавшими произошла в пятницу в 14.45 на 29 километре автодороги «Н.Нарыкары - п. Игрим». 21-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2106, не выбрал безопасную скорость движения и, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с автомобилем «Митсубиси Паджеро» под управлением водителя 1955 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель ВАЗа и его 24-летний пассажир, за медицинской помощью обратился водитель «Митсубиси».

Напомним, в этот же день около 20:10 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, на 181 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» насмерть сбил пешехода. Розыск водителя продолжается.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры