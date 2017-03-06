​Сергей Устюгов стал вторым в марафоне на Чемпионате мира

Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в марафоне на дистанции 50 км на Чемпионате мира в финском Лахти.

Как передает РИА Новости, россиянин уступил всего 0,6 секунды победителю: им стал канадец Алекс Харви, показавший результат 1 час 46 минут 28,9 секунды. Бронзовый призер — финн Матти Хейккинен — отстал от победителя на 1,4 секунды.

Россияне Алексей Червоткин, Андрей и Петр Седовы пришли к финишу 13-м, 28-м и 31-м соответственно.