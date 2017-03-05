​В Ленинградской области замироточил памятник Ленину

Еще одно чудо произошло в России: глава администрации Светогорска Выборгского района Ленинградской области Сергей Давыдов рассказал, что памятник Ленину на Красной площади города замироточил.

«Проходил сегодня мимо площади и заметил еле уловимое изменение на лице нашего бывшего вождя. Подошел поближе и понял, что с лика Ильича течет слеза. И это точно были не следы дождя. Тут я и понял, что памятник Ленину тоже замироточил», — сказал он, его слова приводит gazeta.ru.

В России, говорит он, «начали происходить настоящие чудеса»: «Не знаю, перешагнет ли волшебство через границу, но я бы на месте финнов не расслаблялся. И пусть кто-то думает, что Ленин не плачет, а надсмехается над Поклонской», — припомнил он недавнее откровение депутата Госдумы, поведавшей, что в Крыму вдруг замироточил бюст последнего российского императора Николая II. «Видите как! Государь нам помогает ведь», — сказала Наталья Поклонская в эфире телеканала «Царьград», не приведя, однако, никаких доказательств чуда, которое, по всей видимости, оказалось не запечатленным ни на фото, ни на видео.