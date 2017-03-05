​Россияне стали лучшими в эстафете Кубка мира по биатлону

Малый Хрустальный глобус завоевала мужская сборная России по биатлону, которая сегодня победила в зачете Кубка мира в эстафете.

Как сообщает РИА Новости, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхенчхане наша команда выступала в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Антона Бабикова и Антона Шипулина. Она заняла четвертое место в эстафете: победа была обеспечена в общем зачете по сумме очков.

Женская сборная награду не взяла: она досталась сборной Германии, а наша оказалась на девятом месте.