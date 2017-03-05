​Клиенты Татфондбанка и Интехбанка устроили пиект у здания правительства Татарстана в Казани

Клиенты лишенных лицензии Татфондбанка и Интехбанка в казани собрались перед зданием правительства Татарстана в Казани и выдвинули требования о выплате всех средств, хранившихся в этих банках.

Петиция была передана Ильдару Халикову, передает «Интерфакс». «Я ему передала ультиматум, который состоял из двух пунктов: опротестовать решение ЦБ об отзыве лицензий Татфондбанка и Интехбанка, и второе требование — выплатить всем кредиторам банков денежные средства в полном размере», — заявила одна из активистов Александра Лиманова. Власти Татарстана на это пока никак не отреагировали.

Напомним, что об отзыве лицензии у одного из крупных банков Татарстана и России стало известно накануне: сообщение Центробанка появилось 3 марта. Агентство по страхованию вкладов заявило, что будет продолжать выплаты клиентам Татфондбанка и Интехбанка.