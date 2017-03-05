​Путин появился на обложке немецкого Der Spiegel с прической Трампа

На обложке немецкого еженедельника Der Spiegel опубликован рисованный портрет российского президента Владимира Путина — но с шевелюрой американского лидера Дональда Трампа, сообщает RT со ссылкой на швейцарское издание Watson.

«Сколько Путина в Трампе?» — говорится в подписи к изображению.

Сам журнал повествует о дискуссии вокруг предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.

Отметим, что сам Трамп накануне заявил о вмешательстве в выборы администрации предыдущего президента Барака Обамы: он написал, что «плохой парень» Обама организовал прослушку его телефонов.

Владимир Путин, напомним, в этом месяце также появится на обложке американского The New Yorker, который по такому случаю даже сменит свой логотип на кириллический «The Нью-Йоркер». Сюжет обложки также посвящен отношениям двух лидеров.