​Россиянин Антон Шипулин уступил Мартену Фуркаду на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Антон Шипулин завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане. Первым стал француз Мартен Фуркад, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Лидер преодолел дистанцию в 12,5 км за 31 минуту и 24,2 секунды и не допустил промахов на четырех огневых рубежах. Шипулин также не допустил промахов, однако прибыл позде на 34,5 секунды.

На третьем месте австриец Юлиан Эберхардт (+36,7 секунды и три промаха).

В пятерке также еще один россиян: пятым финишировал Евгений Гараничев.