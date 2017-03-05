​Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефона перед выборами

Нынешний президент США Дональд Трамп обвинил предыдущего президента Барака Обаму в том, что он прослушивал его телефон в предвыборной гонке. Об этом он написал в твиттере.

«Это ужас! Я только узнал, что Обама прослушивал телефонные переговоры в «Трамп-тауэр» прямо перед моей победой. Ничего не нашел. Это маккартизм!» — написал он, назвав своего предшественника «плохим парнем».

Трамп отметил, что Обама поручил организовать прослушку в октябре 2016 года. «Как низко пал президент Обама, прослушивая мои телефоны во время священного процесса выборов! Это скандал уровня «Уотергейта»! Плохой (или больной) парень!» — добавил он.