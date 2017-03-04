​В воскресенье в Югре ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду

В Югре в воскресенье, 5 марта, ожидается неблагоприятная погода. По прогнозу специалистов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду, в отдельных районах округа ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду, мокрый снег, гололедица. Температура ночью составит 0 — минус 5 ºС, при прояснениях — до минус 12 ºС, днем +4,-1 ºС, местами — до минус 7 ºС.

6 и 7 марта в некоторых районах ожидается снег, мокрый снег и метель. Температура воздуха в понедельник составит +3,-2 ºС, местами до минус 8 ºС, во вторник - +2,-3 ºС, местами до минус 8 ºС.