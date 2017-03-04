​Вячеслав Бутусов сообщил о роспуске группы «Ю-Питер»

Группа «Ю-Питер» завершила свою деятельность, сообщил на сайте коллектива Вячеслав Бутусов. Музыкант отметил, что 26 февраля группа дала последний концерт в Челябинске.

«Это был долгий плодотворный 15-летний период, полный радостных открытий и волнительных встреч. За это время было выпущено пять прекрасных полноценных альбомов, остающихся с нами навсегда. Благодарим всех участников коллектива и почитателей музыки группы «Ю-Питер» за творчество и сотрудничество. Большое спасибо всем вам. Жизнь продолжается. Сейчас мы приступаем к подготовке грандиозного проекта – празднованию 35-летия «НАУ», собираем новую команду и делаем жизнеутверждающую программу», - написал Бутусов.

Рок-группа «Ю-Питер» была основана в 2001 году лидером Nautilus Pompilius Вячеславом Бутусовым и экс-гитаристом «Кино» Юрием Каспаряном.