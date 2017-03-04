​В январе производство водки в России выросло на 66 процентов

Производство водки в России в январе 2017 года выросло на 66,2 процента по сравнению с январем 2016 года. За месяц было произведено 4,4 млн декалитров водки, сообщает RNS со ссылкой на данные Росстата. Производство игристых вин и шампанских в указанный период выросло на 7,9% — до 543 тыс. дкл.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз заявил, что рост производства зафиксирован главным образом по причине введения ЕГАИС с 1 июля 2016 года. По его словам, система, которая учитывает производство и продажи алкоголя, позволила легализовать часть рынка. В Росалкогольрегулировании также связывали рост официальных показателей производства водки в 2016 году с введением ЕГАИС, отмечая, что продажи водки в рознице практически не увеличились.