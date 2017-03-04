​В Совете Федерации предложили запретить рекламу с картами Крыма, где он часть Украины

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, запрещающий использовать в рекламе и печатных материалах искаженные географические карты России, и предлагают квалифицировать это как пропаганду нарушения территориальной целостности России. Авторы документа, члены Совета Федерации Сергей Цеков и Ольга Ковитиди, предлагают внести поправки в закон «О рекламе», сообщает РИА «Новости».

Разработчики поправок отмечают, что в настоящее время в ряде таких изданий отсутствует изображение и наименование субъектов России – республики Крым и города федерального значения Севастополя. Так, в некоторых рекламных роликах используется географическая карта России без Крыма и Севастополя, в других – Крым обозначен как часть Украины.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что эти поправки вызваны необходимостью законодательного урегулирования производства и продажи печатной продукции, учебной литературы, карт Российской Федерации и наглядных пособий, которые по своему содержанию могут квалифицироваться как пропаганда нарушения территориальной целостности страны.