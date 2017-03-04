​Наталья Поклонская рассказала о том, что в Крыму замироточил бюст Николая II // ВИДЕО

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская в эфире телеканала «Царьград» рассказала, что в Крыму утром 3 марта замироточил бюст последнего российского императора Николая II, установленный рядом со зданием прокуратуры.

«Мои сотрудники звонят из прокуратуры Крыма, которые ухаживают за часовней: «Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II замироточил». Люди приходят с детьми, чтобы приложить их, чтобы исцелись дети. Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину. Видите как! Государь нам помогает ведь. Они погибли для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой. Мы обязаны это сделать», — сказала Поклонская, добавив что ей передали фотографии замироточившего бюста.

Бюст Николая II был установлен рядом со зданием крымской прокуратуры в осенью 2016 года.