​В Советском на неубранной от снега улице застрял реанимобиль с пациентом // ВИДЕО

В поселке Советский автомобиль реанимации, который вез в больницу пациента с сильным ожогом, застрял на неубранной от снега улице. Видеоролик выложен на Youtube 2 марта. Очевидец утверждает, что неотложка провела в снежном плену полтора часа, пока ее не выдернул УАЗ.

«Такой инцидент действительно был. Наша машина застревала на не чищенной от снега улице. После этого мы жаловались властям на плохо очищенные дороги. Но, к счастью, пациент, к которому приехала бригада, не пострадал от того, что автомобиль реанимации увяз и долго не мог выбраться», — рассказал «Лайфу» заведующий станцией скорой помощи Александр Логинов.