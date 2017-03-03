​В УрФО создадут Координационный совет по защите информации

В Уральском федеральном округе будет создан Координационный совет по защите информации. Об этом решении полномочный представитель Президента РФ в УФО Игорь Холманских объявил на выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева 3 марта в Кургане, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

Холманских отметил, что решение о создании совета принято с учетом задач, поставленных президентом страны. «В современных условиях, когда роль информационной сферы в жизни общества возрастает до уровня системообразующего фактора, национальная безопасность Российской Федерации напрямую зависит от обеспечения информационной безопасности. И в ходе технического прогресса эта зависимость будет только возрастать», - подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в УрФО.

Первоочередной задачей Координационного совета Холманских назвал реализацию Доктрины информационной безопасности на территории Уральского федерального округа.

В выездном совещании Совета Безопасности Российской Федерации приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова

Кроме того, в ходе совещания полпред обозначил основные направления работы на территории округа по предупреждению негативных последствий злоупотребления наркотическими и психотропными веществами. Он отметил, что с 2013 года в регионах УФО на 20 процентов снизилось число зарегистрированных наркопотребителей - с 51 тысячи человек до 40 тысяч. Число реабилитационных центров для наркозависимых увеличилось с 80 до 132. Однако необходимо усилить эффективность работы правоохранительных органов, увеличить возможность для прохождения реабилитации и социализации.

«Информационная безопасность и противодействие наркотизации населения является основной частью национальной безопасности. Для их обеспечения объединение усилий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и общественности. Надеюсь, что, несмотря на всю остроту и сложность рассматриваемых сегодня вопросов, нам удастся совместными усилиями найти пути их решения», - резюмировал Игорь Холманских.