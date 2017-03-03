​Песков заявил, что в Кремле незнакомы с деталями «творчества известного осужденного гражданина» о Медведеве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знакомы с расследованием фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве только по публикациям в СМИ.

«В деталях не ознакомлены, сообщение СМИ видели. Это не первые примеры творчества этого известного осужденного гражданина. Нечего добавить к тому, что было сказано пресс-секретарем председателя правительства», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова заявила, что расследование — не более чем предвыборная пропаганда Навального, который намеревается участвовать в президентских выборах 2018 года, хотя юридически не имеет на это права, поскольку осужден по делу «Кировлеса».

«Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика, — заявила Тимакова. — Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно».