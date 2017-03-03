​Торги по продаже АО «Югорская территориальная энергетическая компания» состоятся в марте

Правительство ХМАО выставило на продажу 100 процентов акций АО «Югорская территориальная энергетическая компания». 9 марта завершается прием заявок на участие в аукционе. Сами торги состоятся 21 марта. Об этом сообщили в АО «Российский аукционный дом», которому региональные власти доверили вести реализацию актива.

Известно, что уставной капитал АО «ЮТЭК» составляет двести два миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча семьдесят шесть рублей. Компания располагается в Ханты-Мансийске и имеет свое представительство в Москве. Коллектив насчитывает свыше 100 сотрудников.

Актив регионального правительства оценен в триста тридцать семь миллионов пятьсот девяносто три тысячи. Его реализация ведется в рамках окружной программы по приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Торги будут проходить на повышение. Пока не известно кто проявил интерес к реализуемой компании.



АО «ЮТЭК» на сегодняшний день – одно из крупнейших энергетических предприятий Югры, которое имеет холдинговую структуру: в его состав входят 22 дочерних зависимых общества, в том числе крупнейшие АО «ЮРЭСК», ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» и АО «Компания «ЮГ». Предприятие обеспечивает реализацию электроэнергии юридическим и физическим лицам, сбор платежей за отпускаемые энергоресурсы и оказываемые услуги. В настоящее время АО «ЮТЭК» обслуживает более 40 тысяч потребителей, в том числе юридических лиц, в число которых входят предприятия жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса, организации бюджетной сферы, а также население Югры. Добавим, что в прошлом году компания впервые выплатила дивиденды: региональный бюджет пополнился на 150 млн рублей. Как сообщал siapress.ru ранее, это 63,4 процента от чистой прибыли предприятия за 2015 год. Остальные денежные средства были направлены на развитие компании.