​На обеспечение жильем ветеранов ВОВ в Югре направят 25 млн рублей

Правительством Югры будут заключены соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, которые позволят привлечь 102 миллиона рублей на обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, а также свыше 25 миллионов рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Этот вопрос был рассмотрен на заседании правительства региона, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Как отметила исполняющая обязанности директора департамента строительства Диана Саваровская, такая работа осуществляется в постоянном режиме, все заявки ветеранов на получение жилья были удовлетворены в 2009 году: «Однако, со временем у некоторых ветеранов меняется состав семьи или условия проживания, часть ветеранов перебираются на новое место жительства, так что у них возникает нужда в улучшении жилищных условий». Заместитель губернатора округа Геннадий Бухтин подчеркнул, что средства на обеспечение ветеранов ВОВ современным жильем в Югре есть.