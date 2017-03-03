​На карту свалок ОНФ нанесли 68 югорских помоек

На интерактивную карту свалок проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» за первый месяц поступило около одной тысячи обращений, из них 68 – из Ханты-Мансийского автономного округа.

«На сегодняшний день из 68 размещенных свалок 56 находятся на землях населенных пунктов, расположенных в Советском районе, Урае и Сургуте. Одна стихийная свалка убрана в Ханты-Мансийске. Две свалки обнаружены на землях лесного фонда – в Ханты-Мансийском и Нижневартовском районах. На землях промышленных объектов – девять свалок и одна – на межпоселенческой территории. Данные показывают, что большинство несанкционированных мест размещения отходов находятся в черте населенных пунктов. Это связано со слабой организацией сбора и вывоза мусора и отсутствием в достаточном количестве специальных мест для временного накопления отходов», – рассказал координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Югре Евгений Печериц.

В пресс-службе ОНФ в Югре подчеркнули, что активисты проводят работу по всем обращениям. Отправлены запросы в органы исполнительной власти и надзорные ведомства. Проведено несколько рейдов по местам размещения отходов, в ближайшее время пройдет еще несколько выездных мероприятий. «Для проведения полномасштабной мониторинговой работы пока неблагоприятные погодные условия, многие свалки, расположенные за пределами населенных пунктов, находятся под снегом», - уточнили общественники.