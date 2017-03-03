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​На карту свалок ОНФ нанесли 68 югорских помоек

Всего по стране за первый месяц поступило около тысячи обращений

На интерактивную карту свалок проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» за первый месяц поступило около одной тысячи обращений, из них 68 – из Ханты-Мансийского автономного округа.

«На сегодняшний день из 68 размещенных свалок 56 находятся на землях населенных пунктов, расположенных в Советском районе, Урае и Сургуте. Одна стихийная свалка убрана в Ханты-Мансийске. Две свалки обнаружены на землях лесного фонда – в Ханты-Мансийском и Нижневартовском районах. На землях промышленных объектов – девять свалок и одна – на межпоселенческой территории. Данные показывают, что большинство несанкционированных мест размещения отходов находятся в черте населенных пунктов. Это связано со слабой организацией сбора и вывоза мусора и отсутствием в достаточном количестве специальных мест для временного накопления отходов», – рассказал координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Югре Евгений Печериц.

В пресс-службе ОНФ в Югре подчеркнули, что активисты проводят работу по всем обращениям. Отправлены запросы в органы исполнительной власти и надзорные ведомства. Проведено несколько рейдов по местам размещения отходов, в ближайшее время пройдет еще несколько выездных мероприятий. «Для проведения полномасштабной мониторинговой работы пока неблагоприятные погодные условия, многие свалки, расположенные за пределами населенных пунктов, находятся под снегом», - уточнили общественники.


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Сегодня в 16:22, просмотров: 80, комментариев: 0


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