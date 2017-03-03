​В Сургуте наградили победителя конкурса «Меняй Сбербанк к лучшему»

В Западно-Сибирском банке Сбербанка подвели итоги конкурса для корпоративных клиентов «Меняй Сбербанк к лучшему». В Сургуте победителем в номинации «Лучшее предложение по качеству обслуживания» стал индивидуальный предприниматель Мариан Елькин. Идеи клиента касались процесса информирования о новых предложениях банка и изменения подхода к кредитованию. В настоящее время они готовятся к реализации в банке.

«На протяжении 14 лет я являюсь постоянным клиентом Сбербанка. Могу сказать, что мой бизнес развивался и рос вместе с банком. Я регулярно даю обратную связь сотрудникам Центра развития бизнеса и рад, что банк принимает во внимание мои пожелания и улучшает свои продукты и сервисы», - прокомментировал Мариан Елькин.

«Мы рады, что наши клиенты приняли активное участие в конкурсе. Свои предложения по поводу того, как сделать сервисы банка лучше оставили порядка 50 предпринимателей. Мы получили ценную обратную связь от клиентов и уже готовим ряд улучшений. Например, в этом году планируется внедрить предложение клиента о переходе терминалов торгового эквайринга Сбербанка в спящий режим для экономии электроэнергии», – отметила заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Наталья Корнева.