​В правила получения югорского семейного капитала внесены изменения, призванные исключить мошеннические схемы

На заседании правительства Югры внесены изменения в правила распоряжения Югорским семейным капиталом, которые призваны гарантировать целевое использование средств в случае их направления на реконструкцию индивидуального жилого дома, а также получение медицинских услуг.

В окружном департаменте общественных и внешних связей уточнили, что проверкой документов займутся социальные службы, при этом установлены четкие сроки, чтобы средства капитала не задерживались в пути до его получателей. По словам директора департамента социального развития Югры Марии Краско, внесенные изменения повысят качество предоставления услуги.

«Наша главная цель состоит в том, чтобы Югорский семейный капитал работал в интересах детей и их родителей, не использовался в различных мошеннических схемах, от которых они же сами могут пострадать. Именно такие механизмы будут прописаны в нормативном правовом акте», - подчеркнул заместитель губернатора округа Геннадий Бухтин.