​Федерация хоккея Югры поможет в развитии хоккея ДНР

Федерации хоккея Югры и Донецкой народной республики подписали договор о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта на 2017-2019 годы.

«1 марта в Донецке мы подписали рамочное соглашение о сотрудничестве с федерацией хоккея и фигурного катания ДНР. Частично инициатива последовала от нас, от ребят, которые занимаются хоккеем. От идеи – почему бы этого не сделать?! Нашлись те, кто помог финансово. Вышли на руководство федерации ДНР. Они ответили согласием», - рассказал агентству «Интерфакс-Урал» вице-президент Федерации хоккея Югры Юрий Варенюк.

В рамках соглашения в Донецке на базе хоккейного корта «Алмаз» уже прошел обучающий семинар для судей, а также два товарищеских матча между местными детьми. Кроме того, федерация хоккея ХМАО передала в дар коллегам в ДНР экипировку для судейской бригады, клюшки и необходимую литературу.