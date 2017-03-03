​Выплаты вкладчикам Татфондбанка будет производить АСВ

Агентство по страхованию вкладов будет продолжать выплаты вкладчикам Татфондбанка, у которого, напомним, Центробанк отозвал лицензию.

«Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам, а также выплата возмещения продолжают осуществляться через Сбербанк, «АК Барс», Россельхозбанк, ВТБ24, «ФК Открытие», действующие от имени агентства и за его счет в качестве банков-агентов», — сказано на сайте АСВ.

Выплаты также продолжатся и клиентам Интехбанка, который также лишился лицензии.