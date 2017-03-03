​Сбербанк реализовал возможность покупки полиса ОСАГО на сайте ГСК «Югория»

Западно-Сибирский банк Сбербанка реализовал сервис по продаже электронных полисов ОСАГО на сайте государственной страховой компании «Югория».

Сервис позволяет произвести расчет стоимости услуги, оформить электронный полис и оплатить его прямо на сайте компании через защищенный канал банка с технологией 3D Secure и Secure Code Program. Для оплаты можно использовать любую банковскую карту – Visa, MasterCard или МИР. Электронный полис ОСАГО можно распечатать самостоятельно, он имеет такую же силу, что и документ, оформленный на бланке ГОЗНАКа.

«Проект Е-ОСАГО – инновационный продукт на рынке страхования, владельцы банковских карт могут приобрести электронный полис в режиме онлайн, не выходя из дома. В рамках реализации проекта Сбербанка «Безналичный мир» мы планируем повысить доступность и удобство различных услуг для клиентов», – прокомментировала директор управления торгового эквайринга Западно-Сибирского банка Сбербанка Ксения Пунько.

«С начала 2017 года сервисом воспользовались автовладельцы из 70 регионов России, было приобретено более 2,5 тысяч электронных полисов ОСАГО. Удобство и безопасность наших страхователей относятся к безусловным приоритетам компании. Поэтому для обеспечения платежей на официальном сайте ГСК «Югория» мы выбираем наиболее надежных поставщиков услуг эквайринга», – рассказал генеральный директор ГСК «Югория» Алексей Охлопков.