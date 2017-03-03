​В отношении экс-директора департамента муниципальной собственности Мегиона возбуждено третье уголовное дело

В Мегионе возбуждено третье уголовное дело в отношении экс-директора департамента муниципальной собственности городской администрации. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

На этот раз выяснилось, что в 2010 году она согласовала ходатайство о проживании одного из жителей Мегиона и членов его семьи в квартире, находящейся в муниципальной собственности, несмотря на то, что данное жилое помещение было предоставлено мужчине незаконно, с нарушением установленного жилищным законодательством порядка.

«В дальнейшем контроль за целевым использованием указанного жилого помещения ею не осуществился, в связи с чем семья проживала в данной квартире до сентября 2016 года без оформления правоустанавливающих документов и без оплаты за пользование жилым помещением, что повлекло не только причинение ущерба бюджету муниципального образования, но и повлекло существенное нарушение прав граждан, которые состояли на учете в качестве нуждающихся в жилье», - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Ранее в отношении подозреваемой возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.