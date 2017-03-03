​Наталья Комарова приняла участие в совещании Совета Безопасности РФ

Губернатор Югры Наталья Комарова в пятницу, 3 марта, приняла участие в выездном совещании Совета Безопасности РФ в Уральском федеральном округе, которое провел в Кургане Николай Патрушев. В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских, главы субъектов региона и представители федеральных министерств и ведомств.

В пресс-службе правительства Курганской области рассказали, что главными темами обсуждения стали вопросы экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления, а также профилактики террористических и экстремистских угроз, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории округа.

«Работу на указанных направлениях необходимо продолжить, обратив внимание на дальнейшую гармонизацию межнациональных отношений, укрепление единства российского народа, профилактику экстремистских проявлений, а также на совершенствование деятельности по противодействию идеологии терроризма, усилению контроля миграционных потоков, - подчеркнул Николай Патрушев. – Во многом в повышении эффективности решения этих задач должно способствовать расширение взаимодействия с населением и общественными организациями. Прошу руководителей органов государственной власти и местного самоуправления предусмотреть соответствующие мероприятия».