​Владимир Путин ночует в тайге

Российский президент Владимир Путин провел ночь в тайге: об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Как передает РБК, чиновник не стал распространяться, один там Путин или с ним еще и министр обороны Сергей Шойгу.

«Он сейчас находится в тайге, он прошлую ночь там переночевал, эту ночь тоже переночует в тайге и завтра утром уже вернется в Москву», — сказал Песков, отметив, что глава государства решил провести в тишине некоторое время после того, как закончилась рабочая программа в Красноярске. «Эти сутки уже относятся к личному графику президента, я просто не знаю», — добавил он, отвечая на вопрос о том, есть ли кроме президента там кто-то еще.

Про Шойгу журналисты спросили потому, что министр прилетел в Хакасию вместе с Путиным, но неизвестно, совпали ли их рабочие графики.