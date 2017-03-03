​Допустившие ошибку на «Оскаре» аудиторы наняли телохранителей

Масса угроз, полученная аудиторами компании PwC Брайаном Куллинаном и Мартой Руис, вынудила их нанять телохранителий, сообщает gazeta.ru. Напомним, что они «прославились» на последней церемонии вручения наград Американской киноакадемии «Оскар», перепутав конверты с названием победителя номинации «Лучший фильм». Из-за путаницы таковым сначала был назван «Ла-Ла Ленд», а потом — «Лунный свет».

Телохранителей наняло руководство аудиторов. А после того, как в Сети стали известны их адреса, под охрану были взяты и их семьи, утверждают американские СМИ. Вместе с тем, руководств PwC заявило, что они провинившиеся сотрудники больше не будут работать на «Оскаре».