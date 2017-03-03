​Центробанк отозвал лицензию у Татфондбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татфондбанка, сообщается на официальном сайте финансового регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 3 марта 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Публичное акционерное общество «Татфондбанк» ПАО «Татфондбанк», — говорится в сообщении.

Отметим, что Татфондбанк — один из крупнейших в стране: по данным РИА Рейтинг по состоянию на 1 октября 2016 года, он занимал 42-е место среди российских банков с активами в размере 221 миллиард рублей.