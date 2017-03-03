​СМИ сообщили об отставке еще одной высокопоставленной чиновницы ХМАО

Глава департамента социального развития Марии Краско в ближайшее время покинет свой пост, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правительстве автономного округа. По словам собеседника издания, который подтвердил также отставку директора департамента образования Любови Ковешниковой, кадровые перестановки связаны с необходимостью кардинальных перемен в развитии этих отраслей. «По нашему мнению, у нынешних руководителей этих департаментов он отсутствует. Этот вопрос был поднят больше полугода назад, когда было принято решение об уходе Алексея Путина. Ждали назначения нового профильного куратора. Им стал Всеволод Кольцов», — сказал анонимный собеседник.

Сама Любовь Ковешникова объяснила своей уход выходом на пенсию. «Это было мое решение. Я приняла его еще год назад и попросила отсрочить момент ухода. Я ухожу на пенсию. Планирую покинуть пределы автономного округа. Хочу выразить большую благодарность губернатору и всем коллегам за долгие годы совместной работы. Я считаю, что наше образование сейчас находится на подъеме и оно обязательно продолжит развиваться», — цитирует Ura.ru главу департаменте образования.

Ожидается, что новые руководители департаментов пройдут общественный отбор. Пока полномочия покидающих посты директоров департаментов будут временно доверены заместителям.