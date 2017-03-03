​Алексей Навальный представил расследование об имуществе премьера Дмитрия Медведева // ВИДЕО

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выступил с очередным громким расследованием — на сей раз в поле зрения попал премьер-министр Дмитрий Медведев. Сотрудники фонда провели работу по обнаружению недвижимости, которая якобы принадлежит второму лицу государства.

«Дмитрий Анатольевич Медведев совсем не такой безобидный и комический персонаж, которым он кажется. Пусть вас не обманывает сон на заседаниях, бадминтон, или увлечение гаджетами, — анонсирует проект на своем сайте Алексей Навальный. — Это весьма хитрый и алчный человек, явно слегка помешанный на резиденциях и элитной недвижимости и создавший ради владения ими одну из крупнейших коррупционных схем в стране. И, надо отдать ему должное, одну из самых изощрённых».

По данным ФБК, имуществом, которое можно считать собственностью чиновника, управляют его «друзья, однокурсники и доверенные лица» под руководством заместителя председателя правления Газпромбанка Ильи Елисеева.

Сам Медведев никаких комментариев по поводу громкой публикации пока не дал, однако «Ведомости» опубликовали заявление его пресс-секретаря Натальи Тимаковой. Она сказала, что расследование — не более чем предвыборная пропаганда Навального: напомним, что он заявляет о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года, хотя юридически не имеет на это права, поскольку осужден по делу «Кировлеса».

«Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика, — заявила Тимакова. — Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно».

Отметим, что это не первое громкое расследование ФБК: в 2015 году, когда речи об участии Навального в выборах не велось, фонд отметился материалом «Чайка», посвященным сыновьям российского генерального прокурора, а в течение 2016-го выдавал расследования о финансовом состоянии высокопоставленных лиц типа первого вице-премьера Игоря Шувалова или главы «Роснефти» Игоря Сечина.